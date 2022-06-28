«Лёгкий бой». Непобеждённый кубинский супертяжеловес хочет подраться с Уайлдером

Непобеждённый кубинский супертяжеловес Фрэнк Санчес (20-0, 13 KO) заявил о желании сразиться со звёздным американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).
«Я нацелился на Деонтея Уайлдера. Я понимаю этого парня, и я легко смогу побить его. Без сомнений, это будет нокаут. Лёгкий бой. Я – не Луис Ортис», – приводит слова бойца издание BoxingScene.
29-летний Санчес выступает на профессиональном ринге с 2017 года. Свою крупнейшую победу он одержал в сентябре 2021 года, когда по итогам 10 раундов уверенно перебоксировал непобеждённого нигерийца Эфе Аджагбу (15-1-0, 12 KO). В мае этого года стало известно, что Санчес ушёл от мексиканца Эдди Рейносо – тренера бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound» Сауля Альвареса, и перешёл к американцу Джо Гуссену.
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