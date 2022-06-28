«Не хочу теперь имя его называть». Вагабов рассказал об отношении к Кудряшову после боя

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов рассказал об отношении к соотечественнику Дмитрию Кудряшову после боксёрского поединка с ним, который состоялся в середине июня в Москве. Напомним, Кудряшов остановил Вагабова уже на первой минуте встречи.
«Я, на самом деле, немного не понял его. Я теперь не хочу имя его называть. Я везде отзывался о нём хорошо, всю карьеру его знаю практически. И каждое его падение я вместе с ним переживал, болел за него всегда.
Выиграл – молодец. Зачем сейчас болтать что-то? Где он увидел в моих глазах, что я, как он сказал в одном из интервью, проиграл ещё до боя? Он мне в глаза это в жизнь не скажет. Он здесь же рухнет, если осмелится это сказать. Откуда вообще эти фразы?» – сказал Вагабов в интервью Fight Nights Global TV.
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