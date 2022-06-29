Геннадий Головкин назвал фаворита в бою Кроуфорд — Спенс

Звёздный казахстанец Геннадий Головкин высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом-младшим, который может состояться во второй половине года.

«Уверен, боксёрские фанаты выиграют от этого поединка. Как и промоутеры. Такие бои должны происходить. Как и наш поединок с Канело. Думаю, Кроуфорд фаворит, но я уважаю обоих бойцов. Просто стиль Кроуфорда мне нравится больше», – сказал Головкин во время общения с журналистами.

В своём последнем бою в апреле Спенс досрочно остановил в 10-м раунде кубинца Йордениса Угаса и объединил титулы WBC, WBA и IBF. Кроуфорд, удерживающий титул WBO, в ноябре победил техническим нокаутом соотечественника Шона Портера.