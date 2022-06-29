«Если проиграет, его карьера будет окончена». Хирн — о поединке Томми Фьюри и Джейка Пола

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о предстоящем поединке между британским боксёром Томми Фьюри и видеоблогером Джейком Полом.
«На бумаге Томми должен с лёгкостью победить Джейка. Но потом смотришь на Томми повнимательнее и понимаешь, что он и не настолько хорош на самом деле. И если он проиграет, то это поражение станет для него самым обескураживающим. Ведь наверняка поединок будут смотреть Тайсон и Джон Фьюри. А если проиграет Пол, то его карьера будет окончена. Вот почему этот бой будет таким захватывающим», — сказал Хирн в подкасте MMA Hour.
Бой Пола и Фьюри должен состояться 6 августа на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Ранее Томми сообщил, что ему отказали во въезде в США, куда он отправлялся на пресс-конференцию, посвящённую поединку с Полом.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
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