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«В случае летального исхода претензий не имею». Шлеменко рассказал про первые бои в ММА

«В случае летального исхода претензий не имею». Шлеменко рассказал про первые бои в ММА
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Российский средневес Александр Шлеменко во время съёмок бойцовского проекта RCC Fight Show вспомнил, с какими эмоциями выходил на свои первые поединки в профессиональной карьере.

«Тогда это было волнительно. Тогда сетка была рабица, и она гнулась, улетала. Дрались мы без перчаток, называлось всё это «бои без правил». Тебя там могли прибить. Вот и всё. Интереснее всего было то, чего сейчас нет: я пришёл, мне 19 лет, и мне дают бумагу перед боем: «В случае летального исхода претензий к организаторам не имею».

Александр Шлеменко стал одним из тренеров проекта. Его команда в августе встретится с командой Магомеда Исмаилова. Финал проекта откроет счёт в противостоянии между топовыми бойцами и станет одной из точек подготовки к очной встрече звёзд — их бой возглавит номерной турнир RCC и уже носит статус «Бой года» в российском ММА.

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