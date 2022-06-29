Дмитрий Бивол назвал момент, когда понял, что одержит победу над Канело

Российский чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол признался, что рассчитывал на судейскую благосклонность в поединке со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоялся в начале мая в Лас-Вегасе (США).

«Начиная с первого раунда, было такое ощущение, что я могу контролировать этот бой, здесь всё понятно. Но вот именно после третьего раунда появилась уверенность, что если продолжу в том же духе, то выиграю. Всё уже в порядке было.

Вы знаете, мне это говорили и до боя много раз (о предвзятости судей. – Прим. «Чемпионата»). Но я в это особо не верил. Так же как не верил в то, что я его не выиграю. Я просто знал, что если хорошо сделаю свою работу, то судьи точно отдадут мне победу», – сказал Бивол в интервью изданию «РБ Спорт».