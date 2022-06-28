Сауль Альварес сказал, в каком весе пройдёт реванш с Биволом
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound», мексиканец Сауль Альварес заявил, что готов повторно подняться в полутяжёлый вес (до 79,4 кг) ради реванша с россиянином Дмитрием Биволом.
Напомним, поединок бойцов состоялся в начале мая, и Бивол, будучи аутсайдером у букмекеров, нанёс Альваресу второе поражение в карьере.
«Если я снова подерусь с Биволом, то поднимусь в полутяжёлый вес, поскольку мне не нужны никакие оправдания. Мне не нужны оговорки. Если я и сделаю это, то в полутяжёлом весе», – сказал Канело во время общения с журналистами.
Ранее тренер Альвареса, Эдди Рейносо, заявил, что поражение от Бивола внесло интригу в предстоящую трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным.
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