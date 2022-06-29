Промоутер Энтони Джошуа дал смелый прогноз на реванш с Усиком
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, поделился прогнозом на предстоящий реванш своего подопечного с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Я думаю, Энтони Джошуа остановит Александра Усика в пределах девяти раундов. Да, это непопулярное мнение, но я верю в это, видя, какую работу он проделал с Робертом Гарсией», – сказал Хирн в интервью DAZN.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2021 года в Ноттингеме (Великобритания). Победителем стал Александр Усик, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам двенадцати раундов (117-112, 115-113, 116-112) и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.
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