Промоутер Энтони Джошуа дал смелый прогноз на реванш с Усиком

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, поделился прогнозом на предстоящий реванш своего подопечного с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Я думаю, Энтони Джошуа остановит Александра Усика в пределах девяти раундов. Да, это непопулярное мнение, но я верю в это, видя, какую работу он проделал с Робертом Гарсией», – сказал Хирн в интервью DAZN.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2021 года в Ноттингеме (Великобритания). Победителем стал Александр Усик, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам двенадцати раундов (117-112, 115-113, 116-112) и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.