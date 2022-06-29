Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа сошлись лицом к лицу в Лондоне

Продолжается промоутерский тур в поддержку титульного реванша в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Бойцы провели пресс-конференцию в Лондоне, не забыв традиционно попозировать перед камерами.

«20 августа», – написал Усик в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Усика

Фото: из личного архива Александра Усика

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2021 года в Ноттингеме (Великобритания). Победителем стал Александр Усик, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам 12 раундов (117-112, 115-113, 116-112) и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.

Ранее тренер британца Роберт Гарсия поставил под сомнение форму Усика, посчитав его слишком массивным за восемь недель до боя.