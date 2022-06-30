40-летний российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в своих социальных сетях новое видео, в котором показал, как он тренируется с утра в парке.

Александр Емельяненко показал утреннюю тренировку в парке:

Напомним, на днях стало известно, что Александр Емельяненко прибыл в Екатеринбург для продолжения процесса реабилитации, восстановления и подготовки к бою с Вячеславом Дациком.



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.