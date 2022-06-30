Артур Бетербиев рассказал, где будет жить после окончания карьеры

Российский боксёр Артур Бетербиев признался, что хотел бы вернуться в Россию после завершения профессиональной карьеры.



«Из-за боксёрской карьеры я много переезжал даже по России. В Каспийске жил, в Магнитогорске, в Москве. И так же из-за бокса я сейчас нахожусь в Канаде. Вот завтра завершу карьеру – и больше чем уверен, что вернусь. Потому что там я чисто из-за бокса», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

18 июня Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Российский боксёр защитил пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, а также завоевал титул IBF. В профессиональной карьере Бетербиева стало 18 побед и ни одного поражения. В следующем поединке он может встретиться с Энтони Ярдом как с обязательным претендентом на титул WBO либо с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира, так как Бивол – обладатель пояса WBA в полутяжёлом дивизионе.