«Мне повезло». Бетербиев – о получении гражданства Канады

Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал, что уже получил канадское гражданство.

«Когда были эти события в нынешнем году, перед боем я получил гражданство. На самом деле я думаю, мне повезло. Если бы не получил, у меня бы никаких шансов не было», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

18 июня Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Российский боксёр защитил пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, а также завоевал титул IBF. В профессиональной карьере Бетербиева теперь 18 побед и ни одного поражения. Он может провести следующий поединок с Энтони Ярдом как с обязательным претендентом на титул WBO, либо с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира, так как Бивол – обладатель пояса WBA в полутяжёлом дивизионе.