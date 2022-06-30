Царукян хочет провести бой с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян после поражения в главном бою турнира UFC Вегас 57 от соперника из Польши Матеуша Гамрота выразил желание провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
«Посмотрел обновлённый рейтинг – я остался на той же позиции, на одиннадцатой строчке, а Матеуш стал восьмым номером. Я вижу Тони Фергюсона, у которого нет назначенного поединка, и думаю, что есть смысл подраться с ним, чтобы попасть в топ-10. Если UFC предоставит мне такую возможность, это будет хорошо. Он на серии поражений, но у него есть имя и он всё ещё в рейтинге», – приводит слова Царукяна Sportskeeda.
Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто ранее сумел нанести ему поражение в UFC, был соотечественник, Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он одержал три победы.
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