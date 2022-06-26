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UFC Fight Night 208: Арман Царукян — Матеуш Гамрот, результат боя, реакция бойцов, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов

«Царукян выиграл в одну калитку». Бойцы UFC в шоке от решения судей в бою с Гамротом
Евгений Нарижный
Реакция «Твиттера» на бой Царукяна и Гамрота
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Поляк получил порцию восхищений, но кое-кто уверен, что победил российский армянин.

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC Fight Night 208, в главном событии которого Арман Царукян провёл поединок с Матеушем Гамротом. Боец из Польши победил единогласным решением – все трое судей отдали Гамроту победу со счётом 48:47.

Несмотря на спорный результат, в восторге от боя остался Хабиб Нурмагомедов. Бывший чемпион с удовольствием взглянул бы на реванш. «Я хочу посмотреть ещё пять раундов. Какой отличный бой, вау! Отличная работа, Шон Шелби», – написал Хабиб в «Твиттере».

Царукян и Гамрот

Царукян и Гамрот

Фото: Getty Images

Отреагировал на поражение бывшего соперника и Ислам Махачев. Претендент на пояс поддержал Царукяна, который требовал реванш с Исламом. «Это были ММА высокого уровня. Поздравляю Гамрота с отличным выступлением. Держи голову выше, Арман, большое будущее ещё впереди», – заявил Махачев, который также отметил, что бой был очень близким.

Понравился поединок и грузинско-американскому бойцу Мерабу Двалишвили. Представитель легчайшего дивизиона и сам скоро проведёт интереснейший поединок против Жозе Альдо. «Вау! Какой отличный бой», – восхитился Мераб.

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В восторге от боя и английский дагестанец Мухаммад Мокаев. Новичок UFC поддерживал Гамрота – оказалось, поляк был его соседом. «Гамрот против Царукяна – удивительный бой. Гамрот – мой сосед по общежитию American Top Team. Он лучший, всегда был великолепен на кухне! Желаю ему только наилучшего», – сообщил Мокаев.

Пару приятных слов поляку написал и Дастин Порье, который тоже тренируется с Матеушем в одном зале. «Поздравляю, Тиаго и Гамрот! Мои братья! Тяжёлая работа окупается», – заявил американец.

Оценил поединок и ветеран среднего веса Дерек Брансон, который всё же не согласен с односторонним решением судей: «Очень хороший бой в главном событии. Я не знал ни одного из этих парней до боя. Теперь я знаю обоих. Молодцы, господа. Возможно, это раздельное решение».

Царукян и Гамрот

Царукян и Гамрот

Фото: Getty Images

А Белал Мухаммад и вовсе посчитал, что победу должен забрать Царукян: «Не знаю, для меня Арман выиграл в одну калитку».

Мухаммад – не единственный, кого смутил результат. Возмущён остался экс-боец UFC Алан Джубан. «Хочу сказать, что шокирован решением. Не хочу слышать слово «ограбление», но тейкдауны необязательно засчитывать, только если они не приводят к концу боя или урону. Ничего из этого я не увидел», – заявил бразилец.

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