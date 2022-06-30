Джо Роган назвал главную проблему судейства в ММА

Звёздный комментатор бойцовской лиги UFC и стендап-комик Джо Роган высказался по поводу проблем с судейством в ММА.
«Главной проблемой судейства в ММА является метод подсчета очков. Если взять недавний поединок Роуз Намаюнас и Карлы Эспарзы, то при минимуме действий с обеих сторон и максимально равных раундах судьи выставляли счет 10-9 в каждой пятиминутке. И те же 10-9 получают раунды, где один из бойцов владеет видимым преимуществом и наносит четкие точные удары. В этом нет никакого смысла. Это недостаток данной системы подсчета очков.
Нам нужна система лучше. Нам не подходит боксерская система. 10-9 это не то, чем можно описать раунд в ММА. Должна быть возможность учитывать многие факторы, такие, как прессинг, количество ударов, тейкдауны, нанесенный ущерб, и прочее. Добавьте все это, и мы получим другую картину. Тогда у нас в одном раунде будет счет 57-96, а в другом 100-20, что-то типа того. Потому что это будет лучше отражать то, что происходит в бою, чем 10-9», — сказал Роган в очередном выпуске своего подкаста.
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