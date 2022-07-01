Иван Штырков сделал прогноз на супер-бой Ural FC Сидельников — Мальдонадо

Российский боец ММА, супертяжеловес Иван Штырков сделал прогноз на главный бой вечера дебютного турнира Международной лиги Ural Fighting Championship (Ural FC) между многократным чемпионом мира по боевому самбо Кириллом Сидельниковым и бразильским тяжеловесом Фабио Мальдонадо.

«Я думаю, что у Мальдонадо очень мало шансов на победу. Это не его вес. Он никогда не был тяжеловесом по габаритам. Бывало залетал, потому что не очень любит гонять вес. Он не очень дисциплинированный парень, точнее дедушка смешанных единоборств. Но банка у него в любом случае присутствует. Думаю, что Сидельников не будет расхлябанно себя вести, а просто сделает свою работу и досрочно победит в этом бою. Будет или нокаут или технический нокаут с добиванием. Не думаю, что будет прием, но ставлю на Сидельникова 99 процентов, так как от случайностей никто не застрахован. По всем показателям Мальдонадо нечего предъявить в этом бою.

Многое будет зависеть от нюансов и от того, кто в какой форме подойдет к нему. Но не думаю, что бразилец восстанет из пепла и наберет какую-то феноменальную форму, чтобы победить в бою с Сидельниковым, а Кирилл будет собранно относиться к бою, так как представляет одну из лучших школ в российских ММА. Поражение для него в этом противостоянии ни в коем случае недопустимо. Мой прогноз ТКО в первом или втором раунде», – сказал Штырков.

Тренировка Петра Яна и Ивана Штыркова.