Хабиб Нурмагомедов официально введён в Зал славы UFC

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся бывшим чемпионом UFC в лёгком весе и президентом собственного промоушена Eagle FC, официально введён в Зал славы UFC на прошедшей церемонии в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Хабиб провёл последний бой в своей карьере в октябре 2020 года. В рамках турнирах UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.
О включении Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC было объявлено в марте 2022 года во время проведения турнира UFC 272.
Хабиб показал необычный приём на тренировке.
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