Холлоуэй: а зачем Макгрегору вообще возвращаться?

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе, американец Макс Холлоуэй поделился мыслями о возможности реванша с ирландцем Конором Макгрегором.
«Бой-реванш? Макгрегор действительно сказал: «Я возвращаюсь», но каких-либо временных границ он всё-таки не ставил. В конце концов, я не виню его – а зачем ему вообще возвращаться? Каждый в мире ММА пытается достичь той точки, когда сможет зарабатывать достаточно, чтобы потом идти дальше.
Посмотрим, что произойдёт, но мне кажется, что бой с Оливейрой на самом деле намного веселее и реальнее. Нам нужно подождать и посмотреть, что случится дальше. Но с точки зрения веселья бой с Конором тоже был бы очень увлекательным», — приводит слова Холлоуэя Mirror со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ:
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