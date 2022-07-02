Тренер Головкина назвал ключ к победе над Альваресом в третьем бою

Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанца Геннадия Головкина, высказался о ключевом факторе в предстоящем третьем поединке со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Наша ежедневная цель – это работа над защитой. Я думаю, что 90% бойцов такого уровня умеют хорошо атаковать, но очень немногие из них так же хороши в обороне, как и в нападении. Так что цель состоит в том, чтобы продолжать работать над защитой, и чем больше вы будете работать над этим компонентом, тем лучше.

Есть ли явное преимущество на стороне Головкина? Нет. Главное – это быть последовательным, дисциплинированным и придерживаться плана. Я верю, что Геннадий уже настроен на победу. Это просто вопрос того, чтобы он вышел и сделал это. Мысленно он хочет победить. Мысленно он говорит: «Это то, что мне нужно сделать, чтобы победить». Если первые два поединка остались без нашей победы, теперь давайте сделаем что-то другое, чтобы убедиться, что это сработает», — приводит слова Бэнкса East Side Boxing.

Напомним, третий поединок Альвареса и Головкина назначен на 18 сентября и пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2017 года, и тогда судьи не смогли определить победителя, выставив спорную ничью. Реванш состоялся через год, и на этот раз Альварес победил раздельным решением по итогам напряжённых 12 раундов.

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