Полный кард турнира UFC 276: Адесанья — Каннонье, Волкановски — Холлоуэй и другие бои

В ночь со 2 на 3 июля мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 276. Главным событием спортивного мероприятия станет противостояние между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и претендентом Джаредом Каннонье из США. В соглавном бою турнира чемпиону в полулёгком весе, австралийцу Александру Волкановски предстоит провести защиту титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем.



UFC 276. Основной кард:



Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье

Александр Волкановски — Макс Холлоуэй

Алекс Перейра — Шон Стрикленд

Брайан Барбарена — Робби Лоулер

Педро Муньос — Шон О'Мэлли



Предварительный кард:



Брэд Риддел — Джалин Тёрнер

Дональд Серроне — Джим Миллер

Иан Гарри — Габриэль Грин

Дрикус Дю Плесси — Брэд Таварес

Юрайя Холл — Андре Мунис

Мейси Барбер — Джессика Ай

Джессика-Роуз Кларк — Юлия Столяренко

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: