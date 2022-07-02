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Полный кард турнира UFC 276: Адесанья — Каннонье, Волкановски — Холлоуэй и другие бои

Полный кард турнира UFC 276: Адесанья — Каннонье, Волкановски — Холлоуэй и другие бои
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В ночь со 2 на 3 июля мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 276. Главным событием спортивного мероприятия станет противостояние между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и претендентом Джаредом Каннонье из США. В соглавном бою турнира чемпиону в полулёгком весе, австралийцу Александру Волкановски предстоит провести защиту титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем.

UFC 276. Основной кард:

Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье
Александр Волкановски — Макс Холлоуэй
Алекс Перейра — Шон Стрикленд
Брайан Барбарена — Робби Лоулер
Педро Муньос — Шон О'Мэлли

Предварительный кард:

Брэд Риддел — Джалин Тёрнер
Дональд Серроне — Джим Миллер
Иан Гарри — Габриэль Грин
Дрикус Дю Плесси — Брэд Таварес
Юрайя Холл — Андре Мунис
Мейси Барбер — Джессика Ай
Джессика-Роуз Кларк — Юлия Столяренко

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

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