Полный кард турнира UFC 276: Адесанья — Каннонье, Волкановски — Холлоуэй и другие бои

В ночь со 2 на 3 июля мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 276. Главным событием спортивного мероприятия станет противостояние между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и претендентом Джаредом Каннонье из США. В соглавном бою турнира чемпиону в полулёгком весе, австралийцу Александру Волкановски предстоит провести защиту титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем.
UFC 276. Основной кард:
Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье
Александр Волкановски — Макс Холлоуэй
Алекс Перейра — Шон Стрикленд
Брайан Барбарена — Робби Лоулер
Педро Муньос — Шон О'Мэлли
Предварительный кард:
Брэд Риддел — Джалин Тёрнер
Дональд Серроне — Джим Миллер
Иан Гарри — Габриэль Грин
Дрикус Дю Плесси — Брэд Таварес
Юрайя Холл — Андре Мунис
Мейси Барбер — Джессика Ай
Джессика-Роуз Кларк — Юлия Столяренко
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