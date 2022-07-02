Дацик ответил на вызов Монсона. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик отреагировал на вызов, который ему недавно бросил уроженец США, ветеран ММА Джефф Монсон.



«Джефф, ты, конечно, легенда. И вызвать тебя по боксу мог только тот, кто не имеет совести. Но я тоже умею немножко бороться, и, если ты хочешь проверить мои силы, я, конечно, готов. Если есть те, кто готов организовать этот бой, я с радостью проверю свою возможность бороться. А бить… обещаю, сильно бить не буду», — сказал Дацик в своих социальных сетях.



Последний бой Дацик провёл с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде.

Монсон в последнем бою уступил Александру Емельяненко.

Дацик ответил на вызов Монсона: