Дацик ответил на вызов Монсона. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик отреагировал на вызов, который ему недавно бросил уроженец США, ветеран ММА Джефф Монсон.
«Джефф, ты, конечно, легенда. И вызвать тебя по боксу мог только тот, кто не имеет совести. Но я тоже умею немножко бороться, и, если ты хочешь проверить мои силы, я, конечно, готов. Если есть те, кто готов организовать этот бой, я с радостью проверю свою возможность бороться. А бить… обещаю, сильно бить не буду», — сказал Дацик в своих социальных сетях.
Последний бой Дацик провёл с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде.
Монсон в последнем бою уступил Александру Емельяненко.
Дацик ответил на вызов Монсона:
- 2 июля 2022
-
13:59
-
13:37
-
13:16
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26