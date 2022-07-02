«Я не позволю ему попасть по мне». 51-летний Монсон вызвал на бой Дацика
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51-летний американский боец Джефф Монсон выразил уверенность в победе над россиянином Вячеславом Дациком, если бы бой проходил по правилам MMA.
«Он большой, сильный. Но знаете, в ММА он не побьёт меня. Если он один раз хорошо попадёт по мне, я проиграю бой, в этом я уверен. Но сможет ли он это сделать? Думаю, нет, я не позволю ему это сделать», – цитирует Монсона РЕН ТВ.
Свой последний бой Дацик провёл с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде. Соперники боксировали в ретроперчатках.
В сентябре Вячеслав проведёт бой с Александром Емельяненко, точная дата поединка пока неизвестна.
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