«Я не позволю ему попасть по мне». 51-летний Монсон вызвал на бой Дацика

51-летний американский боец Джефф Монсон выразил уверенность в победе над россиянином Вячеславом Дациком, если бы бой проходил по правилам MMA.



«Он большой, сильный. Но знаете, в ММА он не побьёт меня. Если он один раз хорошо попадёт по мне, я проиграю бой, в этом я уверен. Но сможет ли он это сделать? Думаю, нет, я не позволю ему это сделать», – цитирует Монсона РЕН ТВ.

Свой последний бой Дацик провёл с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде. Соперники боксировали в ретроперчатках.



В сентябре Вячеслав проведёт бой с Александром Емельяненко, точная дата поединка пока неизвестна.