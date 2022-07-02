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Майк Тайсон предостерёг Джошуа, что без двух изменений он опять проиграет Усику

Майк Тайсон предостерёг Джошуа, что без двух изменений он опять проиграет Усику
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что должен сделать британец Энтони Джошуа, чтобы не потерпеть очередное поражение в поединке-реванше с украинцем Александром Усиком.

«Если Джошуа не понимает, как оказывать давление и использовать свой джеб, произойдёт то же самое. Он должен использовать свой хук и джеб. Побеждают только самые умные. Вот почему этот парень, Усик, тогда победил. Он действовал умно, был очень быстр, а его джеб был слишком резким», — приводит слова Тайсона The Sun.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2021 года в Великобритании. Победителем тогда стал Усик. Реванш запланирован на 20 августа. Он должен состояться в Саудовской Аравии.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:

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