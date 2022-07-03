Стали известны обладатели бонусов на турнире UFC 276

По завершении турнира UFC 276, на котором состоялись два титульных поединка, стали известны обладатели бонусов.

Так, награды в размере $ 50 тыс. за «лучшее выступление вечера» достались Юлии Столяренко, Алексу Перейре и Джалину Тёрнеру. Аналогичная сумма за «лучший бой вечера» досталась Робби Лоулеру и Брайану Барбарене.

Напомним, главный кард турнира стартовал с поединка, в котором Педро Муньос и Шон О’Мэлли не смогли выявить победителя из-за нарушения правил; 40-летний Робби Лоулер потерпел поражение техническим нокаутом от Брайана Барбарены; Алекс Перейра нокаутировал Шона Стрикленда, а в соглавном событии Алекс Волкановски защитил пояс в третьем поединке с Максом Холлоуэем. В главном бою единогласным решением судей Исраэль Адесанья одержал победу над Джаредом Каннонье, сохранив титул в среднем весе.