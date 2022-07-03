Фанаты начали покидать трибуны до завершения боя Адесаньи с Каннонье

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого прошёл титульный поединок в среднем весе между 32-летним нигерийцем Исраэлем Адесаньей, являющимся действующим обладателем пояса, и 38-летним представителем США Джаредом Каннонье.

Примечательно, что прямо по ходу главного поединка фанаты начали массово покидать стадион. Вероятно, болельщики не были впечатлены зрелищностью боя.

Фото: Seán Sheehan

Бой завершился победой Адесаньи единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45).

Напомним, в соглавном событии Александр Волкановски защитил пояс в третьем поединке с Максом Холлоуэем, одержав победу единогласным решением судей.

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