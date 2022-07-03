Появились судейские карточки после поединка Адесаньи и Каннонье на UFC 276

В Сети опубликованы судейские карточки после окончания главного боя турнира UFC 276, в рамках которого встречались представители среднего веса 32-летний нигериец Исраэль Адесанья, являющийся действующим обладателем пояса, и 38-летний представитель США Джаред Каннонье.

Напомним, бой завершился победой Адесаньи единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45).

Таким образом, Адесанья одержал 23-ю победу в ММА при одном поражении, а Каннонье потерпел шестое поражение при 15 удачных исходах.

В соглавном бою Александр Волкановски единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45) одолел Макса Холлоуэя и сохранил титул в полулёгком весе.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу.