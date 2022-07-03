Джон Джонс назвал желаемого соперника после возвращения в октагон

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, что в следующем поединке хотел бы подраться с экс-чемпионом промоушена в супертяжёлом весе Стипе Миочичем. Ранее президент UFC Дана Уайт говорил, что Джонс близок к возвращению в октагон и может провести бой либо с Миочичем, либо с Фрэнсисом Нганну.



«На данный момент я собираюсь драться со Стипе. Думаю, это лучше, чем бой с довольно однообразным бойцом, который только что перенёс операцию на колене. Не знаю, но мне кажется, что победа в бою со Стипе скажет намного больше», — написал Джонс.



Отметим, что Нганну в настоящее время восстанавливается после травмы. Джонс не дрался с февраля 2020 года, когда в непростом бою на турнире UFC 247 одолел единогласным решением соотечественника Доминика Рейеса.

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