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Александр Волкановски разместил первый пост после защиты титула UFC в полулёгком весе

Александр Волкановски разместил первый пост после защиты титула UFC в полулёгком весе
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33-летний австралийский боец Александр Волкановски разместил первый пост в своих социальных сетях после победы, одержанной в поединке с американцем Максом Холлоуэем. Бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 276.

«Мы сделали это! Ценю поддержку, которая никогда не остаётся незамеченной. Готов ко всему, что может произойти дальше», — написал Волкановски.

Благодаря победе над Холлоуэем Александр защитил титул UFC в полулёгком весе. Ранее сообщалось, что австралиец стал четвёртым бойцом в истории промоушена Даны Уайта, который выиграл свои первые 12 боёв в нём. Последним, кому покорялось подобное достижение, был бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов, а до него — Камару Усману и Андерсону Силве.

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