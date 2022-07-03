«Ты слишком медленный». Волкановски рассказал о диалоге с Холлоуэем в бою на UFC 276

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски поделился впечатлениями от победы в третьем бою с американцем Максом Холлоуэем, который состоялся сегодня, 3 июля, на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Волкановски победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45), в четвёртый раз защитив титул.

«Отчасти я вёл себя так из-за него, но в целом делал это из-за себя. Я не пытался показать неуважение, а просто давал понять, что вижу всё, что он делает. И я, кажется, даже сказал ему: «Ты слишком медленный».

Я не пытался задеть его, а просто отметил это. И для него, и для себя, чтобы оставаться сосредоточенным. Потому что хотел выиграть каждый размен, хотел почувствовать, что я лучше. И не сбрасывать темп, даже несмотря на то, что я выигрываю», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.