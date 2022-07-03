Марвин Веттори отреагировал на бой Адесаньи и пообещал Италии первого чемпиона UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), итальянец Марвин Веттори прокомментировал чемпионский поединок между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Джаредом Каннонье, который состоялся сегодня, 3 июля, на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (США).

«Правда заключается в том, что это дерьмо было настолько скучным, что люди покидали арену уже после третьего раунда. Дивизиону нужен новый чемпион, и это произойдёт уже совсем скоро. Через девять недель мы сделаем заявление. Скоро Италия получит своего первого чемпиона UFC», – написал Веттори в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 209, который состоится 4 сентября в Париже (Франция), Веттори встретится с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером.