Марвин Веттори отреагировал на бой Адесаньи и пообещал Италии первого чемпиона UFC
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), итальянец Марвин Веттори прокомментировал чемпионский поединок между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Джаредом Каннонье, который состоялся сегодня, 3 июля, на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (США).
«Правда заключается в том, что это дерьмо было настолько скучным, что люди покидали арену уже после третьего раунда. Дивизиону нужен новый чемпион, и это произойдёт уже совсем скоро. Через девять недель мы сделаем заявление. Скоро Италия получит своего первого чемпиона UFC», – написал Веттори в социальных сетях.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 209, который состоится 4 сентября в Париже (Франция), Веттори встретится с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером.
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