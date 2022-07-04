Алекс Волкановски поддержал Макса Холлоуэя, назвав его легендой

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски поддержал обратившегося к нему 30-летнего американского бойца Макса Холлоуэя, который был повержен австралийцем вчера, 3 июля в третьем титульном бою в полулёгком весе.

«Абсолютная легенда, брат», — написал Волкановски в своём «твиттере».

Ранее в своём обращении к австралийскому бойцу Холлоуэй в шутку заявил, что понадобится четвёртый бой для определения сильнейшего и поздравил Волкановски с победой во вчерашнем поединке.

Напомним, Волкановски одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Победителем всех трёх боёв стал Волкановски.

Хабиб показал, как накачать плечи.