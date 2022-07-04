Магомед Курбанов поделился ожиданиями от реванша Усик — Джошуа

Российский претендент на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) Магомед Курбанов высказался об ожидаемом чемпионском реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Схватка между Усиком и Джошуа кажется любопытной. В сентябре 2021 года мы могли наблюдать, как боец крузервейта «разобрал» тяжеловеса. Хотелось бы посмотреть, насколько профессионально работают и сам Энтони, и его команда, в каком состоянии и с каким планом он выйдет на ответную битву. При этом не исключаю, что британец ничего не поменяет. И тогда будут напрашиваться определённые выводы», — приводит слова Курбанова издание «RT на русском».

Ранее в интервью Джошуа ответил на предложение соотечественника Тайсона Фьюри тренировать его перед реваншем с Усиком.