Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов поделился ожиданиями от реванша Усик — Джошуа

Магомед Курбанов поделился ожиданиями от реванша Усик — Джошуа
Комментарии

Российский претендент на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) Магомед Курбанов высказался об ожидаемом чемпионском реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Схватка между Усиком и Джошуа кажется любопытной. В сентябре 2021 года мы могли наблюдать, как боец крузервейта «разобрал» тяжеловеса. Хотелось бы посмотреть, насколько профессионально работают и сам Энтони, и его команда, в каком состоянии и с каким планом он выйдет на ответную битву. При этом не исключаю, что британец ничего не поменяет. И тогда будут напрашиваться определённые выводы», — приводит слова Курбанова издание «RT на русском».

Ранее в интервью Джошуа ответил на предложение соотечественника Тайсона Фьюри тренировать его перед реваншем с Усиком.

Новость по теме
Энтони Джошуа ответил на предложение Фьюри тренировать его перед реваншем с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022