Энтони Джошуа ответил на предложение Фьюри тренировать его перед реваншем с Усиком
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа ответил на предложение соседа по дивизиону и соотечественника Тайсона Фьюри подготовить его к титульному реваншу с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Могу ли я чему-то научиться у него? Нет, по правде сказать. Если ты и вправду на пенсии, то возьми себе пива и расслабься. Или помоги тем, кому это нужно. Зачем говорить обо мне? Да, он примечательный персонаж, но я бы не стал принимать от него помощь. Я занимаюсь своими делами, а он – своими», – приводит слова бойца издание Mirror.
Ранее бывший абсолютный чемпион в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон предостерёг Джошуа перед реваншем с Усиком.
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