Алекс Перейра отреагировал на вызов Хамзата Чимаева

Претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра отреагировал на вызов звёздного шведского проспекта Хамзата Чимаева.

Напомним, ранее Чимаев обратился в социальных сетях к президенту организации Дане Уайту с просьбой организовать поединок с Перейрой.

«Я буду придерживаться того же направления, что и всегда. Посмотрим, что меня ждёт впереди. Так же было и с Шоном Стриклендом. Люди говорили о поединке с Исраэлем [Адесаньей], а я отвечал: «Послушайте, у меня уже есть задача». Прямо сейчас мне нужно позаботиться о поединке с Исраэлем за титул, а потом мы рассмотрим и этот вариант», – сказал Перейра в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Ранее Шавкат Рахмонов объяснил, почему не собирается драться с Чимаевым в ближайшее время.