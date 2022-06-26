Шавкат Рахмонов объяснил, почему не вызвал на бой Чимаева после победы на UFC Вегас 57

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов, сегодня, 26 июня, на турнире UFC Вегас 57 одержавший досрочную победу над американцем Нилом Магни, ответил на вопрос, почему не вызвал на поединок шведского соседа по дивизиону Хамзата Чимаева.

«Время придёт. Я думаю, что через один или два боя мы встретимся. Думаю, как раз за пояс подерёмся. Если Усман уйдёт, это будет прекрасно и для него, и для меня. А так что? Бой надо потихонечку раскручивать, и всё. С каждым разом будет сильней интрига», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Sports24.

Ранее Рахмонов заявил, что хотел бы провести поединок с другим непобеждённым бойцом дивизиона – американцем Шоном Брэйди (13-0).