Карл Фрэмптон дал прогноз на реванш Усика и Джошуа
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Чемпион мира в двух весовых категориях, британец Карл Фрэмптон высказался об ожидаемом чемпионском реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«У Джошуа должна быть другая тактика, и мы знаем об этом. Да и Энтони знает об этом, именно поэтому он тренируется с Робертом Гарсией, отличным специалистом. Не скажу, будет ли этого достаточно, чтобы побить Усика. Хотя мне кажется, что на этот раз у него будут шансы.
Многие считают, что Усик будет таким же, как и в первом бою. Я же скажу, что на этот раз Джошуа будет знать, что ему делать. Он будет действовать жёстко и победит», – сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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