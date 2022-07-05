Карл Фрэмптон дал прогноз на реванш Усика и Джошуа

Чемпион мира в двух весовых категориях, британец Карл Фрэмптон высказался об ожидаемом чемпионском реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«У Джошуа должна быть другая тактика, и мы знаем об этом. Да и Энтони знает об этом, именно поэтому он тренируется с Робертом Гарсией, отличным специалистом. Не скажу, будет ли этого достаточно, чтобы побить Усика. Хотя мне кажется, что на этот раз у него будут шансы.

Многие считают, что Усик будет таким же, как и в первом бою. Я же скажу, что на этот раз Джошуа будет знать, что ему делать. Он будет действовать жёстко и победит», – сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.