Хабиб — о бое Махачева и Оливейры: Ислам победит в стиле бразильского джиу-джитсу

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что Ислам Махачев сможет победить в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Хорошо, если в UFC скажут, что бой будет в Бразилии, нам это понравится. Приезжайте в Бразилию, деритесь с бразильским чемпионом и прикончите его в стиле бразильского джиу-джитсу. Мне это нравится. Что вы думаете об этом? Это будет тяжело?

Я действительно верю, что Ислам сможет выиграть за счёт борьбы. Теперь вы, ребята, будете осуждать меня из-за Ислама, но кого это волнует?

Я дрался один раз в Сан-Паулу с Тьяго Таваресом. Это был очень короткий бой, полторы минуты, бум. Перед боем все говорили, что я умру. После боя все фотографировались со мной. То же самое будет с Исламом и Чарльзом Оливейрой», — приводит слова Хабиба MMA Fighting.