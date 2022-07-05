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Адесанья: мне не терпится подраться с Перейрой

Адесанья: мне не терпится подраться с Перейрой
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу возможного поединка с бразильцем Алексом Перейрой.

«Это мой следующий бой. Я видел его поединок. Хорошее выступление, но Шону Стриклэнду следовало сфокусироваться на своей работе, как я ему и говорил.

Я встречусь с парнем, который побеждал меня в кикбоксинге и который всё ещё преследует меня, потому что знает, что я король, и хочет отобрать это у меня.

Вы, ребята, видели, что происходит, когда я загнан в угол, когда на меня оказывается это давление. Так что мне не терпится подраться с ним в следующем поединке», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге, и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.

На прошедшем турнире UFC 276 Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, а Адесанья защитил титул в поединке с Джаредом Каннонье.

Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля
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