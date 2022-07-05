Алексей Папин оценил шансы Исмаилова в боксёрском поединке с Минеевым

Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин оценил шансы Магомеда Исмаилова в боксёрском поединке с Владимиром Минеевым.

«Да, мы с Минеевым много раз спарринговали. И по К-1, и по боксу. И я хочу сказать, что у Вовы бокс очень хороший. Думаю, если бы он видел себя профессиональным боксёром, у него бы могло получиться.

Он приезжал ко мне спарринг-партнёром, я готовился ко второму, третьему или четвёртому бою, и он помогал мне. И я хочу сказать, что с ним вообще непросто. Он уже тогда по MMA выступал.

Надеюсь, что у них с Исмаиловым сейчас всё нормально. Может быть, мы их ещё увидим вместе. Магомед же дебютировал в боксе. Думаю, что да, у него нет шансов», – сказал Папин в подкасте Григория Дрозда.