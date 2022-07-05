Тренер Адесаньи объяснил, почему в UFC хотят свести его с Перейрой

Юджин Бэрман, тренер чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи, объяснил, почему в организации заинтересованы в поединке его подопечного с бывшим соперником по кикбоксингу бразильцем Алексом Перейрой.

«Они хотят вывести Перейру на Исраэля настолько быстро, насколько это возможно. Потому что, и это очевидно, у Перейры много слабых сторон и если UFC затянут, то его раскроют. И тогда никакого боя не будет.

По всей видимости, это следующий бой. Но это нравится Исраэлю. Он хочет драться. Сейчас он в таком положении, когда может выбирать», – сказал Бэрман в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее о поединке Адесаньи и Перейры высказался бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Джон Джонс.