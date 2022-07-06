Джо Джойс: смог бы сделать с Уайлдером то же, что и Фьюри во втором бою

Британский претендент на титулы в супертяжёлом весе Джо Джойс (14-0, 13 KO), на минувших выходных одержавший очередную досрочную победу, заявил о желании встретиться с американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

«Без сомнений, Уайлдер – потрясающий нокаутёр. Но и ему давали бой. Вы видели, что с ним во втором поединке сделал Фьюри. Вероятно, я сделал бы то же самое и протаранил его. Хотя, конечно же, никогда не стоит забывать о его правой руке.

Сейчас все говорят об Уайлдере. Поэтому если не он, то я бы подрался с чёртовым [Диллианом] Уайтом. Если он захочет этого», – сказал Джойс в интервью Fight Hub TV.

Ранее Энтони Джошуа ответил на предложение Фьюри тренировать его перед реваншем с Александром Усиком.