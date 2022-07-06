Луис Ортис дал прогноз на реванш Усик — Джошуа
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе кубинский ветеран Луис Ортис поделился мнением о титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Я чувствую, что если на Александре каким-то образом не скажется драка и он сохранит концентрацию, то повторит то, что уже сделал в первом бою. А если появится минимальная интрига, тогда Энтони Джошуа захватит преимущество и победит. Здесь нет стопроцентной гарантии, каждый имеет реальные шансы», – сказал Ортис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Ранее своим прогнозом на чемпионский реванш Усика и Джошуа поделился бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Карл Фрэмптон.
Новость по темеКарл Фрэмптон дал прогноз на реванш Усика и Джошуа
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