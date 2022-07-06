Чемпион в среднем весе Эблин обвинил Bellator в слабом продвижении

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин считает, что промоушен слабо продвигает бои с его участием.

«Я чувствовал, что они могли бы продвинуть меня немного больше. Но это не моя работа — моя работа заключается в том, чтобы появляться, драться, выбивать дерьмо из людей, устраивать представления. Я не знаю, это не моё дело — обсуждать, как они должны продвигать меня, что они делают со своим шоу, это не моя работа. Просто делаю то, что должен делать.

Я просто чувствую, что они могли бы сделать немного лучше работу по продвижению меня и Мусаси. Мне кажется, что они больше писали о Мусаси. Они немного продвигали меня. Относительно говоря, не так много, как Мусаси. Мне казалось, что я не получаю того толчка, который должен был получить, если в этом есть какой-то смысл», — приводит слова Эблина MMA Fighting.