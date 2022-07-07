Кормье: не нужно зацикливаться на боях Адесаньи и Перейры в кикбоксинге

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и комментатор Даниэль Кормье считает, что общественность преувеличивает значимость кикбоксёрского противостояния между средневесами Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Напомним, в марте 2017 года на турнире промоушена Glory Перейра нокаутировал Адесанью.

«Матчмейкинг UFC просто идеален для Перейры. Потому что они так и не дали ему подраться с кем-то вроде Марвина Веттори. Или с кем-то, кто бы смог загнать его в угол и удерживать у сетки. И теперь они дают ему Адесанью.

Я хочу сказать, что не нужно зацикливаться на результатах их боёв в кикбоксинге. Адесанья побеждал его во втором бою, но был нокаутирован. Так что пересмотрите этот бой, прежде чем говорить, что Алекс Перейра может сделать с Адесаньей», – сказал Кормье в своём YouTube-шоу DC & RC.