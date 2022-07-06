«Можно закончить, как Уиттакер и Коста». Кормье вступился за победу Адесаньи на UFC 276

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и комментатор Даниэль Кормье вступился за обладателя титула организации в среднем весе (до 84 кг), новозеландца Исраэля Адесанью, подвергнувшегося критике за выступление против американца Джареда Каннонье на турнире UFC 276.

«Для танго нужны двое. Если Каннонье движется к поражению, то зачем Адесанье делать больше? У Каннонье были моменты в начале, но на этом всё закончилось. Он не смог вывести поединок на такой уровень, чтобы бросить Адесанье вызов.

Адесанья – один из самых талантливых контрпанчеров в спорте, из-за чего вам приходится быть осторожным. Иначе вы закончите, как Пауло Коста и Роберт Уиттакер в первом бою. Я считаю, что Адесанья выступил хорошо», – сказал Кормье в своём YouTube-шоу DC & RC.