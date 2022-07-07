Стерлинг рассказал, при каких условиях согласится на третий бой с Петром Яном

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, рассказал, при каких условиях он согласится на третий бой с Петром Яном.



«Сейчас эта глава закрыта, но если он победит кого-то из топ-5, то, думаю, получит шанс встретиться со мной. Я не спорю с тем, что он отличный боец, жёсткий, но у меня только такие соперники и были на пути к титулу. Я дрался с лучшими, пора ему сделать то же самое и доказать, что он — один из лучших», — приводит слова Стерлинга BJPenn.



Напомним, Стерлинг выиграл семь боёв подряд, включая две победы над бывшим российским чемпионом Петром Яном. Выиграв пояс после дисквалификации оппонента на UFC 258 в марте 2021 года, Алджэмейн столкнулся с критикой и ненавистью со стороны фанатов за то, как он завоевал титул. После операции на шее и восстановления Стерлинг вернулся на UFC 273 и победил Яна раздельным решением судей.