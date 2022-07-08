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Тим Цзю — о бое с Чарло: мой стиль устроит ему ад

Тим Цзю — о бое с Чарло: мой стиль устроит ему ад
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Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю высказался о поединке с американцем Джермеллом Чарло.

«Я должен действовать в бою очень умно. У Чарло есть сила, у него есть тот единственный удар, который может изменить всё. Нужно будет проявить смекалку, и дать ему бой, в котором он никогда не участвовал. Нужно будет устроить ему ад. И как мне кажется, я могу похвастаться стилем, который устроит ему ад.

Моя главная забота — бороться за пояса. Он тот, кто ими обладает, так что сейчас он единственный, кто меня интересует. Он лучший в дивизионе и тот, кто находится на вершине», — приводит слова Цзю издание BoxingScene со ссылкой на The PBC Podcast.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:

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