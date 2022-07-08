Педро Муньос признался, что его семье приходили угрозы после боя с О’Мэлли

Бразильский боец смешанных единоборств Педро Муньос рассказал, что получал угрозы в адрес членов семьи после поединка с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 276. Напомним, бой был остановлен во втором раунде после тычка в глаз со стороны О'Мэлли. Затем О'Мэлли обвинил Муньоса в симуляции травмы.
«Он сделал это не нарочно, но многие его действия после боя я не могу назвать правильными, исходя из своих ценностей. Он извинился, а потом снял видео, где посмеялся надо мной. Я не стану высмеивать кого-то, чтобы привлечь больше подписчиков или что-то в этом роде.
Многие писали мне, говорили о моей жене, о моей семье, говорили, что будут драться со мной. И знаете что? Я сказал, что они могут найти меня каждое воскресенье в бассейне. Некоторые из них прошли мимо — они гангстеры лишь перед мониторами своих компьютеров. Я был там всё это время, видел многих из них, и никто не пришёл, чтобы что-то сделать», — приводит слова Муньоса BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
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