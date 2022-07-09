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Блахович: буду расстроен, если Тейшейре дадут титульный реванш с Прохазкой

Блахович: буду расстроен, если Тейшейре дадут титульный реванш с Прохазкой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович высказался о потенциальном реванше между действующим чемпионом дивизиона Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой.

«Конечно, я буду расстроен, если Тейшейре дадут титульный реванш с Прохазкой. И он будет расстроен, если я буду драться за пояс. Это нормально. Уверен, что буду драться за титул следующим. Не думаю, что бой отдадут кому-то другому, но если так, то мне всё равно. Я не выбираю себе соперников», — приводит слова Блаховича BJPenn.

Напомним, в последнем бою Прохазка встречался с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Гловером Тейшейрой. Их поединок состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре на турнире UFC 275 и являлся главным событием спортивного мероприятия. Победу в этом противостоянии, добытую на последней минуте заключительного раунда, праздновал Прохазка.

Блахович в последнем поединке одолел представителя Австрии Александара Ракича.

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