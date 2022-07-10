Руслан Проводников дал прогноз на матч-реванш Усик — Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.



«Ну давайте не будем забывать о том, что это супертяжёлый вес. Поэтому у Энтони, конечно, шансы есть. Все знают, кто такой Джошуа. На сегодняшний день это один из лидеров и звезда.



Что касается сценария на второй бой, то здесь больше зависит от Джошуа, потому что тот план, который воплощал Усик, скорее всего, повторится. Тут надо Джошуа что-то менять, искать ключи к Саше. Всё потому, что Саша очень умный и интеллектуальный боксёр. Он умеет всё. У него хорошие ноги, хороший тайминг. Он хорошо чувствует [дистанцию].



А Джошуа нужно стать легче, быстрее и подвижнее. В первом бою он просто не успевал за Сашей, за его передвижениями, за его лёгкостью, ногами, руками. Я думаю, если Джошуа не сделает никаких выводов и не станет быстрее, то мы увидим ремейк первого боя», — сказал Проводников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.